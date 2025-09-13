https://ria.ru/20250913/boeviki-2041595455.html
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские боевики занимались мародерством и угрожали мирным жителям Часов Яра убийством, подозревая их в том, что те настроены пророссийски, рассказал РИА Новости беженец из города. "Один из них вышел и давай мне: "Что ты тут сидишь, что ты ждёшь? Русских ждёшь или что?". Он сказал: "Я тебя завалю, застрелю". Затвор передёрнул. Я испугался", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ВСУ обустроили позиции в подвалах жилых домов и постоянно контролировали местных жителей населенного пункта. "Квартиру одну ограбили. Потом из моего дома все вещи повытаскивали", - рассказал мужчина. Беженец подчеркнул, что подобное происходило регулярно, а жители города жили под в страхе и под постоянным давлением со стороны украинских военнослужащих. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
