Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/boeviki-2041595455.html
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец - РИА Новости, 13.09.2025
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец
Украинские боевики занимались мародерством и угрожали мирным жителям Часов Яра убийством, подозревая их в том, что те настроены пророссийски, рассказал РИА... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:40:00+03:00
2025-09-13T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_aef518cd45fa662d195654a3ca95b580.jpg
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские боевики занимались мародерством и угрожали мирным жителям Часов Яра убийством, подозревая их в том, что те настроены пророссийски, рассказал РИА Новости беженец из города. "Один из них вышел и давай мне: "Что ты тут сидишь, что ты ждёшь? Русских ждёшь или что?". Он сказал: "Я тебя завалю, застрелю". Затвор передёрнул. Я испугался", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ВСУ обустроили позиции в подвалах жилых домов и постоянно контролировали местных жителей населенного пункта. "Квартиру одну ограбили. Потом из моего дома все вещи повытаскивали", - рассказал мужчина. Беженец подчеркнул, что подобное происходило регулярно, а жители города жили под в страхе и под постоянным давлением со стороны украинских военнослужащих. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250913/vsu-2041594526.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0aabaddbd7a41e7e0da25f3f291f6db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец

ВСУ угрожали жителям Часова Яра убийством за поддержку России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские боевики занимались мародерством и угрожали мирным жителям Часов Яра убийством, подозревая их в том, что те настроены пророссийски, рассказал РИА Новости беженец из города.
"Один из них вышел и давай мне: "Что ты тут сидишь, что ты ждёшь? Русских ждёшь или что?". Он сказал: "Я тебя завалю, застрелю". Затвор передёрнул. Я испугался", - сказал собеседник агентства.
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Вчера, 05:14
Он отметил, что ВСУ обустроили позиции в подвалах жилых домов и постоянно контролировали местных жителей населенного пункта.
"Квартиру одну ограбили. Потом из моего дома все вещи повытаскивали", - рассказал мужчина.
Беженец подчеркнул, что подобное происходило регулярно, а жители города жили под в страхе и под постоянным давлением со стороны украинских военнослужащих.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала