ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
00:45 13.09.2025
ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
стирол
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего был выпущен один боеприпас. Согласно информации управления, данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
донецкая народная республика
украина
горловка
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления.
Отмечается, что всего был выпущен один боеприпас. Согласно информации управления, данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало.
В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
