https://ria.ru/20250913/boepripas-2041584008.html

ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.09.2025

ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T00:45:00+03:00

2025-09-13T00:45:00+03:00

2025-09-13T00:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего был выпущен один боеприпас. Согласно информации управления, данных о жертвах среди гражданских лиц не поступало. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, стирол