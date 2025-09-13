https://ria.ru/20250913/besporyadki-2041595150.html

Экс-глава разведки Индонезии рассказал, кто стоит за беспорядками в стране

Экс-глава разведки Индонезии рассказал, кто стоит за беспорядками в стране - РИА Новости, 13.09.2025

Экс-глава разведки Индонезии рассказал, кто стоит за беспорядками в стране

Структуры, аффилированные с госдепартаментом США, стоят за недавними беспорядками в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T05:33:00+03:00

2025-09-13T05:33:00+03:00

2025-09-13T05:33:00+03:00

в мире

сша

индонезия

джакарта

freedom house

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037388140_1:0:719:404_1920x0_80_0_0_8f114002ae6e2e7a047fd3e84eb9bcd5.jpg

ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Структуры, аффилированные с госдепартаментом США, стоят за недавними беспорядками в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. По его словам, в США позаботились, чтобы прямо указать на госдеп в отношении беспорядков было затруднительно, однако признаки указывают на то, что замешанные НКО связаны с американским департаментом. "Верно, но если прямо указать на госдепартамент США, они легко отвергнут это", - ответил генерал на вопрос о причастности госдепа к беспорядкам. По оценке генерала, правильнее будет сказать, что "совет по международным отношениям, аналитический центр госдепартамента США совместно с Национальным фондом развития (NED), Международным институтом исследований (IRI) и Freedom House стояли за демонстрациями в Индонезии". "Пусть общество сравнивает факты, ищет, кто куда приглашен, кто что финансирует. Если вы не верите нам - можете найти доказательства сами", - добавил собеседник агентства. В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Скоро они переросли в полномасштабные беспорядки - по всей стране поджигали общественные учреждения, грабили дома чиновников. В Джакарте была повреждена критическая инфраструктура.

https://ria.ru/20250913/indoneziya-2041591134.html

https://ria.ru/20250622/iran-2024599478.html

сша

индонезия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, индонезия, джакарта, freedom house