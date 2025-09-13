Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава разведки Индонезии рассказал, кто стоит за беспорядками в стране - РИА Новости, 13.09.2025
05:33 13.09.2025
Экс-глава разведки Индонезии рассказал, кто стоит за беспорядками в стране
ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Структуры, аффилированные с госдепартаментом США, стоят за недавними беспорядками в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. По его словам, в США позаботились, чтобы прямо указать на госдеп в отношении беспорядков было затруднительно, однако признаки указывают на то, что замешанные НКО связаны с американским департаментом. "Верно, но если прямо указать на госдепартамент США, они легко отвергнут это", - ответил генерал на вопрос о причастности госдепа к беспорядкам. По оценке генерала, правильнее будет сказать, что "совет по международным отношениям, аналитический центр госдепартамента США совместно с Национальным фондом развития (NED), Международным институтом исследований (IRI) и Freedom House стояли за демонстрациями в Индонезии". "Пусть общество сравнивает факты, ищет, кто куда приглашен, кто что финансирует. Если вы не верите нам - можете найти доказательства сами", - добавил собеседник агентства. В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Скоро они переросли в полномасштабные беспорядки - по всей стране поджигали общественные учреждения, грабили дома чиновников. В Джакарте была повреждена критическая инфраструктура.
ДЖАКАРТА, 13 сен - РИА Новости. Структуры, аффилированные с госдепартаментом США, стоят за недавними беспорядками в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно.
По его словам, в США позаботились, чтобы прямо указать на госдеп в отношении беспорядков было затруднительно, однако признаки указывают на то, что замешанные НКО связаны с американским департаментом.
"Верно, но если прямо указать на госдепартамент США, они легко отвергнут это", - ответил генерал на вопрос о причастности госдепа к беспорядкам.
По оценке генерала, правильнее будет сказать, что "совет по международным отношениям, аналитический центр госдепартамента США совместно с Национальным фондом развития (NED), Международным институтом исследований (IRI) и Freedom House стояли за демонстрациями в Индонезии".
"Пусть общество сравнивает факты, ищет, кто куда приглашен, кто что финансирует. Если вы не верите нам - можете найти доказательства сами", - добавил собеседник агентства.
В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Скоро они переросли в полномасштабные беспорядки - по всей стране поджигали общественные учреждения, грабили дома чиновников. В Джакарте была повреждена критическая инфраструктура.
