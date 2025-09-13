https://ria.ru/20250913/besplodie-2041589720.html

Врач назвал причины мужского бесплодия

Врач назвал причины мужского бесплодия - РИА Новости, 13.09.2025

Врач назвал причины мужского бесплодия

Причины мужского бесплодия могут быть как генетическими, так и связанными с поведением и образом жизни, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T03:11:00+03:00

2025-09-13T03:11:00+03:00

2025-09-13T03:11:00+03:00

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82ffee51bc608dff087fd69f455c213f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Причины мужского бесплодия могут быть как генетическими, так и связанными с поведением и образом жизни, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. По статистике популяционных исследований, порядка 15% людей в мире страдают тем или иным видом бесплодия, рассказал врач. "Естественно, существуют факторы, которые способствуют или, допустим, приводят к тому, что человек становится бесплодным. Это, конечно, факторы, прежде всего, генетические. Иногда их называют идиопатическими, потому что не всегда установлена связь с причиной. Также, конечно, факторы, связанные с поведением, с образом жизни", - пояснил Аполихин. Специалист уточнил, что в факторы, связанные с образом жизни, входят воспалительные заболевания, инфекции, особенности питания, употребление продуктов, которые могут содержать те или иные добавки или недостаточно нутриентную микроэлементную базу. "Соответственно, формирование состояния нутриентной поддержки страдает. Естественно, человек, употребляя меньше необходимых минеральных веществ, нутриентов, имеет проблемы, в том числе и с репродуктивным здоровьем", - отметил он. Врач добавил, что сегодняшняя индустрия производства продуктов питания становится все больше маркетинго-агрессивной. "То есть все больше им нужно произвести и продать, а потребители зачастую не так внимательно уже смотрят на то, насколько этот продукт действительно соответствует тем стандартам, которые необходимы для состояния здорового человека", - сообщил Аполихин. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250912/vrachi-2041343653.html

https://ria.ru/20250514/son-2016786262.html

https://ria.ru/20250911/alkogol-2041087795.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия