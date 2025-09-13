Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал причины мужского бесплодия - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/besplodie-2041589720.html
Врач назвал причины мужского бесплодия
Врач назвал причины мужского бесплодия - РИА Новости, 13.09.2025
Врач назвал причины мужского бесплодия
Причины мужского бесплодия могут быть как генетическими, так и связанными с поведением и образом жизни, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T03:11:00+03:00
2025-09-13T03:11:00+03:00
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82ffee51bc608dff087fd69f455c213f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Причины мужского бесплодия могут быть как генетическими, так и связанными с поведением и образом жизни, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин. По статистике популяционных исследований, порядка 15% людей в мире страдают тем или иным видом бесплодия, рассказал врач. "Естественно, существуют факторы, которые способствуют или, допустим, приводят к тому, что человек становится бесплодным. Это, конечно, факторы, прежде всего, генетические. Иногда их называют идиопатическими, потому что не всегда установлена связь с причиной. Также, конечно, факторы, связанные с поведением, с образом жизни", - пояснил Аполихин. Специалист уточнил, что в факторы, связанные с образом жизни, входят воспалительные заболевания, инфекции, особенности питания, употребление продуктов, которые могут содержать те или иные добавки или недостаточно нутриентную микроэлементную базу. "Соответственно, формирование состояния нутриентной поддержки страдает. Естественно, человек, употребляя меньше необходимых минеральных веществ, нутриентов, имеет проблемы, в том числе и с репродуктивным здоровьем", - отметил он. Врач добавил, что сегодняшняя индустрия производства продуктов питания становится все больше маркетинго-агрессивной. "То есть все больше им нужно произвести и продать, а потребители зачастую не так внимательно уже смотрят на то, насколько этот продукт действительно соответствует тем стандартам, которые необходимы для состояния здорового человека", - сообщил Аполихин. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250912/vrachi-2041343653.html
https://ria.ru/20250514/son-2016786262.html
https://ria.ru/20250911/alkogol-2041087795.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513763_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c4257787dd3f1b53d0032a7835bf7456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия
Общество, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Россия
Врач назвал причины мужского бесплодия

Врач Аполихин: причины мужского бесплодия могут быть в генетике или образе жизни

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Причины мужского бесплодия могут быть как генетическими, так и связанными с поведением и образом жизни, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин.
По статистике популяционных исследований, порядка 15% людей в мире страдают тем или иным видом бесплодия, рассказал врач.
Врачи из Владивостока, спасшие жизнь предпринимателю из Грузии, который прибыл на Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Врачи спасли жизнь грузинскому бизнесмену, приехавшему на ВЭФ
12 сентября, 04:21
"Естественно, существуют факторы, которые способствуют или, допустим, приводят к тому, что человек становится бесплодным. Это, конечно, факторы, прежде всего, генетические. Иногда их называют идиопатическими, потому что не всегда установлена связь с причиной. Также, конечно, факторы, связанные с поведением, с образом жизни", - пояснил Аполихин.
Специалист уточнил, что в факторы, связанные с образом жизни, входят воспалительные заболевания, инфекции, особенности питания, употребление продуктов, которые могут содержать те или иные добавки или недостаточно нутриентную микроэлементную базу.
"Соответственно, формирование состояния нутриентной поддержки страдает. Естественно, человек, употребляя меньше необходимых минеральных веществ, нутриентов, имеет проблемы, в том числе и с репродуктивным здоровьем", - отметил он.
Врач добавил, что сегодняшняя индустрия производства продуктов питания становится все больше маркетинго-агрессивной.
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне
14 мая, 03:09
"То есть все больше им нужно произвести и продать, а потребители зачастую не так внимательно уже смотрят на то, насколько этот продукт действительно соответствует тем стандартам, которые необходимы для состояния здорового человека", - сообщил Аполихин.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Врач развеяла миф о существовании умеренной дозы алкоголя
11 сентября, 03:30
 
ОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала