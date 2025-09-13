Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью и Крымом уничтожили 38 беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 13.09.2025 (обновлено: 19:13 13.09.2025)
Над Белгородской областью и Крымом уничтожили 38 беспилотников
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в субботу.&quot;Тринадцатого сентября текущего года с 10.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым&quot;, - говорится в сообщении.
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в субботу.
«

"Тринадцатого сентября текущего года с 10.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

