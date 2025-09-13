https://ria.ru/20250913/bespilotniki-2041718339.html

Над Белгородской областью и Крымом уничтожили 38 беспилотников

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Россией: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ в субботу."Тринадцатого сентября текущего года с 10.00 до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 - над территорией Белгородской области и семь – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

