ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью
Прошедшей ночью и в утренние часы силы ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью и в утренние часы силы ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в течение минувшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО над территорией Смоленской области перехвачен и уничтожен один БПЛА."Прошедшей ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
