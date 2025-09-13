https://ria.ru/20250913/bespilotniki-2041602187.html

ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью

ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью - РИА Новости, 13.09.2025

ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью

Прошедшей ночью и в утренние часы силы ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью и в утренние часы силы ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в течение минувшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО над территорией Смоленской области перехвачен и уничтожен один БПЛА."Прошедшей ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

