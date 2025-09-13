Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 13.09.2025 (обновлено: 07:57 13.09.2025)
ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью
ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью - РИА Новости, 13.09.2025
ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью
Прошедшей ночью и в утренние часы силы ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
безопасность
смоленская область
специальная военная операция на украине
россия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью и в утренние часы силы ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в течение минувшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО над территорией Смоленской области перехвачен и уничтожен один БПЛА."Прошедшей ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
смоленская область
россия
безопасность, смоленская область, россия
Безопасность, Смоленская область, Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью

Силы ПВО сбили три беспилотника над Смоленской областью

Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Соединение ПВО С-300 заступило на боевое дежурство. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прошедшей ночью и в утренние часы силы ПВО России уничтожили три беспилотника ВСУ над Смоленской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в течение минувшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО над территорией Смоленской области перехвачен и уничтожен один БПЛА.
"Прошедшей ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьРоссия
 
 
