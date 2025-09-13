https://ria.ru/20250913/bespilotniki-2041599937.html

ПВО ночью уничтожила 42 украинских БПЛА

ПВО ночью уничтожила 42 украинских БПЛА - РИА Новости, 13.09.2025

ПВО ночью уничтожила 42 украинских БПЛА

Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T07:10:00+03:00

2025-09-13T07:10:00+03:00

2025-09-13T07:16:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Белгородской области, десять БпЛА – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Республики Крым и по одному – над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, ростовская область, белгородская область