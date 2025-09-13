https://ria.ru/20250913/bespilotniki-2041599937.html
ПВО ночью уничтожила 42 украинских БПЛА
2025-09-13T07:10:00+03:00
2025-09-13T07:10:00+03:00
2025-09-13T07:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
белгородская область
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 12 – над территорией Белгородской области, десять БпЛА – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Республики Крым и по одному – над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
