В Берлине прошла демонстрация против вовлечения ФРГ в военные конфликты
17:13 13.09.2025 (обновлено: 20:23 13.09.2025)
В Берлине прошла демонстрация против вовлечения ФРГ в военные конфликты
В Берлине состоялась крупномасштабная демонстрация против вовлечения Германии в конфликты на Ближнем Востоке и Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025
БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. В Берлине состоялась крупномасштабная демонстрация против вовлечения Германии в конфликты на Ближнем Востоке и Украине, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовала партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", она прошла у Бранденбургских ворот. Протестующие принесли с собой совмещенные флаги России и ФРГ, а также флаги Палестины и баннеры с призывами остановить убийство мирного населения в секторе Газа.Девиз мероприятия — "Остановите геноцид в Газе! Нет оружию в зонах боевых действий! Мир вместо гонки вооружений!". В митинге приняли участие сооснователь партии ССВ Сара Вагенкнехт и некоторые немецкие деятели культуры. Выступили несколько ораторов. Из Тель-Авива к манифестантам обратился израильский историк Моше Цукерман, раскритиковавший военные действия в Газе. По видеосвязи к демонстрации присоединился основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Помимо прекращения поставок немецкого оружия, организаторы акции призвали правительство Германии "к честному и серьезному участию в мирных переговорах". Они выступили против возобновления воинской повинности и размещения американских ракет средней дальности в ФРГ.
БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. В Берлине состоялась крупномасштабная демонстрация против вовлечения Германии в конфликты на Ближнем Востоке и Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовала партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", она прошла у Бранденбургских ворот. Протестующие принесли с собой совмещенные флаги России и ФРГ, а также флаги Палестины и баннеры с призывами остановить убийство мирного населения в секторе Газа.
Девиз мероприятия — "Остановите геноцид в Газе! Нет оружию в зонах боевых действий! Мир вместо гонки вооружений!".
В митинге приняли участие сооснователь партии ССВ Сара Вагенкнехт и некоторые немецкие деятели культуры. Выступили несколько ораторов. Из Тель-Авива к манифестантам обратился израильский историк Моше Цукерман, раскритиковавший военные действия в Газе. По видеосвязи к демонстрации присоединился основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Помимо прекращения поставок немецкого оружия, организаторы акции призвали правительство Германии "к честному и серьезному участию в мирных переговорах". Они выступили против возобновления воинской повинности и размещения американских ракет средней дальности в ФРГ.
