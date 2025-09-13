https://ria.ru/20250913/batalon-2041598516.html

ВСУ перебросили батальон БПЛА на Сумское направление

ВСУ перебросили батальон БПЛА на Сумское направление - РИА Новости, 13.09.2025

ВСУ перебросили батальон БПЛА на Сумское направление

Командование ВСУ перебросило 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск с донецкого направления на сумское, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T06:51:00+03:00

2025-09-13T06:51:00+03:00

2025-09-13T06:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск с донецкого направления на сумское, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На сумское направление с донецкого переброшен 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск ВСУ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины