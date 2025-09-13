https://ria.ru/20250913/batalon-2041598516.html
ВСУ перебросили батальон БПЛА на Сумское направление
ВСУ перебросили батальон БПЛА на Сумское направление - РИА Новости, 13.09.2025
ВСУ перебросили батальон БПЛА на Сумское направление
Командование ВСУ перебросило 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск с донецкого направления на сумское, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск с донецкого направления на сумское, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На сумское направление с донецкого переброшен 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск ВСУ", - сказал собеседник агентства.
