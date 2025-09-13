"Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Стамбул, Анталью и Ереван

https://ria.ru/20250913/azimut-2041640747.html

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает авиакомпания в ответ на запрос РИА Новости. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении. Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.

