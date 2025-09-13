СМИ: "Моссад" опасался ухудшения отношений с Катаром
WP: "Моссад" отказался атаковать ХАМАС, опасаясь ухудшить отношения с Катаром
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки Израиля "Моссад" отказалась реализовать план по атаке на лидеров палестинского движения ХАМАС в Дохе в том числе потому, что опасалась разрушить отношения с Катаром, которые она выстроила, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Макрон призвал возобновить переговоры Израиля и ХАМАС
11 сентября, 00:11
"Внешняя разведка Израиля отказалась реализовать разработанный ею в последние недели план по использованию агентов на местах для убийства лидеров ХАМАС... Глава "Моссада" Давид Барнеа выступил против убийства чиновников ХАМАС в Катаре отчасти потому, что такое решение могло бы разрушить отношения, которые он и его ведомство выстроили с катарцами", - говорится в публикации Washington Post.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС
10 сентября, 12:39