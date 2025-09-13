Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Моссад" опасался ухудшения отношений с Катаром
03:16 13.09.2025
СМИ: "Моссад" опасался ухудшения отношений с Катаром
СМИ: "Моссад" опасался ухудшения отношений с Катаром - РИА Новости, 13.09.2025
СМИ: "Моссад" опасался ухудшения отношений с Катаром
Служба внешней разведки Израиля "Моссад" отказалась реализовать план по атаке на лидеров палестинского движения ХАМАС в Дохе в том числе потому, что опасалась... РИА Новости, 13.09.2025
в мире
израиль
доха
катар
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
моссад
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки Израиля "Моссад" отказалась реализовать план по атаке на лидеров палестинского движения ХАМАС в Дохе в том числе потому, что опасалась разрушить отношения с Катаром, которые она выстроила, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Ранее телеканал CNN сообщил, что представители армии и разведки Израиля выступали против нанесения удара по лидерам ХАМАС в Дохе в момент обсуждения ими нового предложения по перемирию в секторе Газа. "Внешняя разведка Израиля отказалась реализовать разработанный ею в последние недели план по использованию агентов на местах для убийства лидеров ХАМАС... Глава "Моссада" Давид Барнеа выступил против убийства чиновников ХАМАС в Катаре отчасти потому, что такое решение могло бы разрушить отношения, которые он и его ведомство выстроили с катарцами", - говорится в публикации Washington Post. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
израиль
доха
катар
в мире, израиль, доха, катар, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, моссад, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Доха, Катар, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Моссад, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
СМИ: "Моссад" опасался ухудшения отношений с Катаром

WP: "Моссад" отказался атаковать ХАМАС, опасаясь ухудшить отношения с Катаром

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки Израиля "Моссад" отказалась реализовать план по атаке на лидеров палестинского движения ХАМАС в Дохе в том числе потому, что опасалась разрушить отношения с Катаром, которые она выстроила, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее телеканал CNN сообщил, что представители армии и разведки Израиля выступали против нанесения удара по лидерам ХАМАС в Дохе в момент обсуждения ими нового предложения по перемирию в секторе Газа.
"Внешняя разведка Израиля отказалась реализовать разработанный ею в последние недели план по использованию агентов на местах для убийства лидеров ХАМАС... Глава "Моссада" Давид Барнеа выступил против убийства чиновников ХАМАС в Катаре отчасти потому, что такое решение могло бы разрушить отношения, которые он и его ведомство выстроили с катарцами", - говорится в публикации Washington Post.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД заявили, что Россия расценивает удар Израиля по катарской столице Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
