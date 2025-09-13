Рейтинг@Mail.ru
Посол Аргентины высказался о "родильном туризме" из России
11:12 13.09.2025 (обновлено: 11:15 13.09.2025)
Посол Аргентины высказался о "родильном туризме" из России
Посол Аргентины высказался о "родильном туризме" из России
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Аргентина приняла решение изменить свою миграционную политику для прекращения "родильного туризма" из России, заявил посол республики Энрике Игнасио Феррер Виейра в беседе с РБК."Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе", — цитирует издание слова дипломата.Виейра сообщил, что подать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка уже не получится.В феврале 2024 года власти латиноамериканской страны задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако им удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
Посол Аргентины высказался о "родильном туризме" из России

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Аргентина приняла решение изменить свою миграционную политику для прекращения "родильного туризма" из России, заявил посол республики Энрике Игнасио Феррер Виейра в беседе с РБК.
"Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе", — цитирует издание слова дипломата.
Виейра сообщил, что подать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка уже не получится.
В феврале 2024 года власти латиноамериканской страны задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако им удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
Аргентина Россия Латинская Америка РБК (медиагруппа)
 
 
