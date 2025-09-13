Аргентина пригрозила израильской компании за проект на Мальвинах

https://ria.ru/20250913/argentina-2041592375.html

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. МИД Аргентины пригрозил ответными мерами израильской компании Navitas Petroleum, реализующей нефтяной проект на Мальвинских (Фолклендских) островах, сообщило ведомство. "Министерство иностранных дел Аргентины вновь решительно осуждает незаконную деятельность компании Navitas Petroleum на Мальвинских островах, которая незаконно действует на территории Аргентины без необходимых разрешений на разведку и добычу углеводородов, выданных компетентными органами Аргентины", - говорится в сообщении. Заявление МИД опубликовано в связи с заявлениями компании об инвестициях в разработку углеводородного месторождения, расположенного в Северо-Мальвинском бассейне у побережья островов. МИД сообщил, что не признаёт полномочий или юрисдикции какого-либо иного органа, кроме правительства Аргентины, по установлению условий, позволяющих осуществлять деятельность, связанную с углеводородами, в вышеупомянутых районах. "В связи с этим, в полном соответствии с международным правом, Аргентина оставляет за собой право принимать любые дополнительные меры, которые она сочтет необходимыми для защиты своих суверенных прав и интересов. Аргентина настоятельно призывает вышеупомянутую компанию и другие организации воздержаться от финансирования или участия в подобной незаконной деятельности, которая влечет за собой правовые, административные и судебные меры в соответствии с законодательством Аргентины", - отметил МИД. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

