Космический аппарат в интересах Минобороны вывели на орбиту

Космический аппарат в интересах Минобороны вывели на орбиту - РИА Новости, 13.09.2025

Космический аппарат в интересах Минобороны вывели на орбиту

Космический аппарат в интересах Минобороны России и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6" в расчетное время выведены на целевую орбиту. Об этом сообщили в РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Космический аппарат в интересах Минобороны России и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6" в расчетное время выведены на целевую орбиту. Об этом сообщили в Минобороны России. Как сообщалось, с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6", разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации. "Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали там. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме. Им присвоены порядковые номера "Космос-2595" и "Космос-2596". После выведения космических аппаратов на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о них в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах.

