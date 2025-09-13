Рейтинг@Mail.ru
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России
00:37 13.09.2025
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России - РИА Новости, 13.09.2025
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России
Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает... РИА Новости, 13.09.2025
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает американское ведомство."Министр Бессент приветствовал обязательства по увеличению санкционного давления и изучению вопроса использования замороженных российских активов для дальнейшего укрепления обороны Украины", - говорится в заявлении.Об этом Бессент говорил в телефонном разговоре с коллегами из G7, уточняет минфин США.
россия, в мире, сша, g7
Россия, В мире, США, G7
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России

Бессент приветствовал намерение изучить использование замороженных активов РФ

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает американское ведомство.
"Министр Бессент приветствовал обязательства по увеличению санкционного давления и изучению вопроса использования замороженных российских активов для дальнейшего укрепления обороны Украины", - говорится в заявлении.
Об этом Бессент говорил в телефонном разговоре с коллегами из G7, уточняет минфин США.
Россия В мире США G7
 
 
