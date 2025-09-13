https://ria.ru/20250913/aktivy-2041583170.html
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России - РИА Новости, 13.09.2025
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России
Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T00:37:00+03:00
2025-09-13T00:37:00+03:00
2025-09-13T00:40:00+03:00
россия
в мире
сша
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает американское ведомство."Министр Бессент приветствовал обязательства по увеличению санкционного давления и изучению вопроса использования замороженных российских активов для дальнейшего укрепления обороны Украины", - говорится в заявлении.Об этом Бессент говорил в телефонном разговоре с коллегами из G7, уточняет минфин США.
https://ria.ru/20250913/bessent-2041582595.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, g7
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России
Бессент приветствовал намерение изучить использование замороженных активов РФ