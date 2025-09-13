https://ria.ru/20250913/aktivy-2041583170.html

Бессент приветствовал идею изучить использование активов России

Бессент приветствовал идею изучить использование активов России

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скот Бессент в разговоре с коллегами из G7 "приветствовал намерение изучить использование замороженных российских активов", сообщает американское ведомство."Министр Бессент приветствовал обязательства по увеличению санкционного давления и изучению вопроса использования замороженных российских активов для дальнейшего укрепления обороны Украины", - говорится в заявлении.Об этом Бессент говорил в телефонном разговоре с коллегами из G7, уточняет минфин США.

