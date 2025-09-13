Рейтинг@Mail.ru
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России
00:09 13.09.2025 (обновлено: 00:17 13.09.2025)
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении."Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины", - говорится в заявлении министров финансов "Большой семерки".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.
россия, в мире, украина, брюссель, мария захарова
Россия, В мире, Украина, Брюссель, Мария Захарова
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России

Страны G7 договорились ускорить переговоры об использовании активов РФ для Киева

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении.
"Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины", - говорится в заявлении министров финансов "Большой семерки".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Страны G7 договорилась изучить механизмы усиления поддержки Украины
00:10
 
РоссияВ миреУкраинаБрюссельМария Захарова
 
 
