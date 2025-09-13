https://ria.ru/20250913/aktivy-2041581052.html
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России - РИА Новости, 13.09.2025
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T00:09:00+03:00
2025-09-13T00:09:00+03:00
2025-09-13T00:17:00+03:00
россия
в мире
украина
брюссель
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении."Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины", - говорится в заявлении министров финансов "Большой семерки".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041581138.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, брюссель, мария захарова
Россия, В мире, Украина, Брюссель, Мария Захарова
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России
Страны G7 договорились ускорить переговоры об использовании активов РФ для Киева