G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России

G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России - РИА Новости, 13.09.2025

G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились ускорить переговоры об использовании замороженных суверенных активов РФ для Украины, говорится в совместном заявлении."Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины", - говорится в заявлении министров финансов "Большой семерки".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.

