Аэропорт Геленджика из-за непогоды временно приостановил прием рейсов
Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщила южная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.09.2025
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщила южная транспортная прокуратура. "Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы. Воздушные суда уходят на запасные аэродромы", - говорится в сообщении. Отмечается, что южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничением работы аэропорта Геленджика, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В субботу авиагавань Геленджика сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейсы Аэрофлота СУ-1154 и СУ-1148, следовавшие маршрутом Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево).
