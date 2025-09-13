https://ria.ru/20250913/aeroport-2041640409.html

Аэропорт Геленджика из-за непогоды временно приостановил прием рейсов

КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщила южная транспортная прокуратура. "Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы. Воздушные суда уходят на запасные аэродромы", - говорится в сообщении. Отмечается, что южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с ограничением работы аэропорта Геленджика, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В субботу авиагавань Геленджика сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли рейсы Аэрофлота СУ-1154 и СУ-1148, следовавшие маршрутом Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево).

