Временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Саратова
2025-09-13T08:08:00+03:00
2025-09-13T08:08:00+03:00
2025-09-13T08:11:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Самара (Курумоч); Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
