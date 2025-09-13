https://ria.ru/20250913/aeroport-2041603285.html

Временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Саратова

13.09.2025

Временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Самара (Курумоч); Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

