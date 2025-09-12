https://ria.ru/20250912/znachok-2041463277.html

Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России

Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России - РИА Новости, 12.09.2025

Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:14:00+03:00

2025-09-12T14:14:00+03:00

2025-09-12T14:45:00+03:00

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.Автоконцерн подал заявки в среду. Они подразумевают продажу и производство машин, запчастей, детских колясок и других товаров. Кроме того, немецкий автогигант планирует осуществлять ремонт и техобслуживание.Дилерская группа "Автодом" уточнила, это решение Mercedes-Benz нужно прежде всего для защиты авторских прав, но его нельзя назвать шагом к возвращению. Таких разговоров пока не ведется, добавили в компании.Немецкий автоконцерн официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.В апреле следующего года состоялась сделка по продаже, в которую вошли завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Покупателем стал дилер "Автодом". Соглашение предусматривает опцион на обратный выкуп завода в течение следующих шести лет.

