Рейтинг@Mail.ru
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 12.09.2025 (обновлено: 14:45 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/znachok-2041463277.html
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России - РИА Новости, 12.09.2025
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:14:00+03:00
2025-09-12T14:45:00+03:00
авто
россия
mercedes
в мире
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826840064_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_a2129695bd2d6b28a12670d1e652260d.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.Автоконцерн подал заявки в среду. Они подразумевают продажу и производство машин, запчастей, детских колясок и других товаров. Кроме того, немецкий автогигант планирует осуществлять ремонт и техобслуживание.Дилерская группа "Автодом" уточнила, это решение Mercedes-Benz нужно прежде всего для защиты авторских прав, но его нельзя назвать шагом к возвращению. Таких разговоров пока не ведется, добавили в компании.Немецкий автоконцерн официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.В апреле следующего года состоялась сделка по продаже, в которую вошли завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Покупателем стал дилер "Автодом". Соглашение предусматривает опцион на обратный выкуп завода в течение следующих шести лет.
https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html
https://ria.ru/20250910/rossija-2041020238.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826840064_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_ed7580fa671651475d08edf383ab295b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, mercedes, в мире, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Авто, Россия, Mercedes, В мире, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России

Mercedes хочет зарегистрировать в России два товарных знака

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗначок немецкого концерна "Мерседес" на автомобиле
Значок немецкого концерна Мерседес на автомобиле - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Значок немецкого концерна "Мерседес" на автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Автоконцерн подал заявки в среду. Они подразумевают продажу и производство машин, запчастей, детских колясок и других товаров. Кроме того, немецкий автогигант планирует осуществлять ремонт и техобслуживание.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Уход из России обошелся западным брендам почти в 14 миллиардов долларов
22 февраля, 08:07
Дилерская группа "Автодом" уточнила, это решение Mercedes-Benz нужно прежде всего для защиты авторских прав, но его нельзя назвать шагом к возвращению. Таких разговоров пока не ведется, добавили в компании.
Немецкий автоконцерн официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.
В апреле следующего года состоялась сделка по продаже, в которую вошли завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Покупателем стал дилер "Автодом". Соглашение предусматривает опцион на обратный выкуп завода в течение следующих шести лет.
Таблички Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В России могут зарегистрировать товарные знаки журналов Glamour и Tatler
10 сентября, 17:32
 
АвтоРоссияMercedesВ миреФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала