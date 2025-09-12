https://ria.ru/20250912/znachok-2041463277.html
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России - РИА Новости, 12.09.2025
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:14:00+03:00
2025-09-12T14:14:00+03:00
2025-09-12T14:45:00+03:00
авто
россия
mercedes
в мире
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826840064_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_a2129695bd2d6b28a12670d1e652260d.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.Автоконцерн подал заявки в среду. Они подразумевают продажу и производство машин, запчастей, детских колясок и других товаров. Кроме того, немецкий автогигант планирует осуществлять ремонт и техобслуживание.Дилерская группа "Автодом" уточнила, это решение Mercedes-Benz нужно прежде всего для защиты авторских прав, но его нельзя назвать шагом к возвращению. Таких разговоров пока не ведется, добавили в компании.Немецкий автоконцерн официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.В апреле следующего года состоялась сделка по продаже, в которую вошли завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Покупателем стал дилер "Автодом". Соглашение предусматривает опцион на обратный выкуп завода в течение следующих шести лет.
https://ria.ru/20250222/ukhod-2000952025.html
https://ria.ru/20250910/rossija-2041020238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826840064_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_ed7580fa671651475d08edf383ab295b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, mercedes, в мире, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Авто, Россия, Mercedes, В мире, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России
Mercedes хочет зарегистрировать в России два товарных знака
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz решил зарегистрировать в России два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Автоконцерн подал заявки в среду. Они подразумевают продажу и производство машин, запчастей, детских колясок и других товаров. Кроме того, немецкий автогигант планирует осуществлять ремонт и техобслуживание.
Дилерская группа "Автодом" уточнила, это решение Mercedes-Benz нужно прежде всего для защиты авторских прав, но его нельзя назвать шагом к возвращению. Таких разговоров пока не ведется, добавили в компании.
Немецкий автоконцерн официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.
В апреле следующего года состоялась сделка по продаже, в которую вошли завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Покупателем стал дилер "Автодом". Соглашение предусматривает опцион на обратный выкуп завода в течение следующих шести лет.