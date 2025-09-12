https://ria.ru/20250912/zhitel-2041401136.html

Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже

Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 12.09.2025

Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже

Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб, сообщили... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:22:00+03:00

2025-09-12T11:22:00+03:00

2025-09-12T11:22:00+03:00

происшествия

россия

ульяновская область

димитровград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб, сообщили журналистам в УФСБ России по Ульяновской области. В региональном УФСБ России сообщили, что выявили и пресекли противоправную деятельность жителя города Димитровграда Ульяновской области 1989 года рождения, причастного к участию в деятельности запрещенной в РФ террористической организации. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с апреля 2024 года по июнь 2025 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации о расположении на территории Ульяновской области объектов оборонно-промышленного комплекса, тем самым осуществлял действия, направленные на достижения целей преступной деятельности террористической организации", - говорится в сообщении УФСБ. Следователи УФСБ России возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической). Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20250912/agent-2041368548.html

https://ria.ru/20250813/zaderzhanie-2034947323.html

россия

ульяновская область

димитровград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ульяновская область, димитровград