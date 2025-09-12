Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zhitel-2041401136.html
Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже
Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 12.09.2025
Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже
Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб, сообщили... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:22:00+03:00
2025-09-12T11:22:00+03:00
происшествия
россия
ульяновская область
димитровград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб, сообщили журналистам в УФСБ России по Ульяновской области. В региональном УФСБ России сообщили, что выявили и пресекли противоправную деятельность жителя города Димитровграда Ульяновской области 1989 года рождения, причастного к участию в деятельности запрещенной в РФ террористической организации. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с апреля 2024 года по июнь 2025 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации о расположении на территории Ульяновской области объектов оборонно-промышленного комплекса, тем самым осуществлял действия, направленные на достижения целей преступной деятельности террористической организации", - говорится в сообщении УФСБ. Следователи УФСБ России возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической). Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20250912/agent-2041368548.html
https://ria.ru/20250813/zaderzhanie-2034947323.html
россия
ульяновская область
димитровград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ульяновская область, димитровград
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Димитровград
Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже

Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в сборе данных для ВСУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб, сообщили журналистам в УФСБ России по Ульяновской области.
В региональном УФСБ России сообщили, что выявили и пресекли противоправную деятельность жителя города Димитровграда Ульяновской области 1989 года рождения, причастного к участию в деятельности запрещенной в РФ террористической организации.
Агент СБУ получил 17 лет колонии за изготовление самодельного взрывного устройства для подготовки терактов в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Агент СБУ получил 17 лет колонии за подготовку терактов в Крыму
Вчера, 09:33
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с апреля 2024 года по июнь 2025 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации о расположении на территории Ульяновской области объектов оборонно-промышленного комплекса, тем самым осуществлял действия, направленные на достижения целей преступной деятельности террористической организации", - говорится в сообщении УФСБ.
Следователи УФСБ России возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической). Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в управлении.
Задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
13 августа, 10:34
 
ПроисшествияРоссияУльяновская областьДимитровград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала