Жителя Ульяновской области арестовали по подозрению в шпионаже

САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб, сообщили журналистам в УФСБ России по Ульяновской области. В региональном УФСБ России сообщили, что выявили и пресекли противоправную деятельность жителя города Димитровграда Ульяновской области 1989 года рождения, причастного к участию в деятельности запрещенной в РФ террористической организации. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с апреля 2024 года по июнь 2025 года фигурант по заданию украинских спецслужб осуществлял сбор информации о расположении на территории Ульяновской области объектов оборонно-промышленного комплекса, тем самым осуществлял действия, направленные на достижения целей преступной деятельности террористической организации", - говорится в сообщении УФСБ. Следователи УФСБ России возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической). Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в управлении.
