В Раде рассказали о последствиях убийства Кирка для Зеленского

В Раде рассказали о последствиях убийства Кирка для Зеленского - РИА Новости, 12.09.2025

В Раде рассказали о последствиях убийства Кирка для Зеленского

Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, известного своей антиукраинской позицией, может помочь президенту США Дональду Трампу и

в мире

сша

украина

россия

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

верховная рада украины

МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Убийство известного американского консервативного активиста Чарли Кирка, известного своей антиукраинской позицией, может помочь президенту США Дональду Трампу и его команде увидеть кровавую сущность режима Владимира Зеленского, такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле", — написал он.По словам парламентария, Кирк относился к людям, которые исповедуют христианские ценности и стремятся к окончанию украинского конфликта мирным путем, что делало его мишенью для проукраинских "ястребов"."Но главное здесь то, что мы видим тот же почерк, что и при покушении на (Президента США. – Прим. Ред.) Дональда Трампа", — выразил мнение депутат.Как полагает Дмитрук, под прицелом находятся все, кто продолжают выступать за мир и поддерживать традиционные ценности вместо того, чтобы давать деньги киевскому режиму и затягивать конфликт с Россией.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Убийца пока не найден, хотя, как заявил в пятницу Трамп, ему известны определенные данные о мотиве преступления.Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

2025

