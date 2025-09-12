"Мозг страдает". Ученые раскрыли тревожный факт о фастфуде

https://ria.ru/20250912/zdorove-2041577189.html
2025-09-12T23:20:00+03:00
2025-09-12T23:20:00+03:00
2025-09-12T23:20:00+03:00
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины обнаружили механизм, из-за которого жирная пища и фастфуд негативно сказываются на работе мозга, пишет New Atlas."Мы знали, что мозг страдает от неправильного питания, но не ожидали, что столь уязвимой окажется конкретная группа клеток. Особенно удивило то, насколько быстро они меняют активность при снижении доступности глюкозы, и как этого оказалось достаточно, чтобы нарушить работу памяти", — рассказали исследователи.Речь идет о холецистокинин-положительных (ХЦК) интернейронах. Эти клетки выполняют роль "тормозов" в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память. Их задача состоит в поддержании ритмичной работы возбуждающих пирамидных нейронов, "рабочих лошадок" гиппокампа. Когда пирамидные клетки становятся чрезмерно активными, обработка информации превращается в хаотичный поток. Однако перегрузка ХЦК-положительных интернейронов способна, напротив, подавить активность пирамидных клеток и лишить гиппокамп возможности формировать и закреплять новые воспоминания.В эксперименте на мышах выяснилось, что всего четыре дня питания продуктами с высоким содержанием жиров снижают доступность глюкозы в мозге. Это провоцировало чрезмерную активность ХЦК-положительных интернейронов и ухудшало память животных в тестах — еще до появления лишнего веса или симптомов диабета.Ключевую роль в этом процессе сыграл белок пируваткиназа-М2 (PKM2), регулирующий объем глюкозы, используемой клетками. При дефиците глюкозы баланс нарушался, и ХЦК-положительные интернейроны переходили в режим "перегрузки".Хотя исследование проводилось на животных, ученые подчеркивают: длительное употребление жирной пищи, включая фастфуд, значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера.
