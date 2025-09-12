https://ria.ru/20250912/zavod-2041410140.html
Британия ввела санкции против производителя радиоэлектронных компонентов
в мире
россия
великобритания
москва
владимир путин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список производителя радиоэлектронных компонентов АО "Завод "Реконд", говорится в документе, опубликованном на сайте минфина. "АО "Завод "Реконд", - сказано в документе. "Завод "Реконд" является производителем радиоэлектронных компонентов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
