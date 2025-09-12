https://ria.ru/20250912/zavod-2041335918.html

Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода для ВСУ

Украина выделила Rheinmetall землю для строительства завода для ВСУ

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина выделила немецкому концерну Rheinmetall земельный участок для строительства завода по производству вооружений для ВСУ, сообщил в четверг украинский министр обороны Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, проект совместного предприятия одобрили в ходе встречи с руководителем Rheinmetall Армином Паппергером на выставке вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) 2025 в Лондоне. "С момента последнего разговора мы завершили процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по производству снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны", - написал министр в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком регионе идет речь. Шмыгаль добавил, что, помимо строительства завода, стороны обсудили проекты по развитию ремонта и производства бронетехники. В октябре 2024 года Паппергер заявил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружений, первый уже запущен в работу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

