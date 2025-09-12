https://ria.ru/20250912/zapad-2041448118.html

Запад взрастил монстра, считает Захарова

Запад взрастил монстра, считает Захарова - РИА Новости, 12.09.2025

Запад взрастил монстра, считает Захарова

12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Публичная радость на Украине после убийства в США активиста Чарли Кирка, высказывавшегося против помощи Киеву, показывает, что Запад взрастил монстра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Теперь эти украинские паблики радуются тому, что человек, который имел свою точку зрения на этот вопрос, застрелен. Не это ли - свидетельство того, что, поддерживая киевский режим, Запад взрастил кровавого монстра? Не только на Банковой, вы представляете, сколько людей заражено этой бациллой?" - сказала она в ходе брифинга в пятницу. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

