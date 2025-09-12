Рейтинг@Mail.ru
Запад взрастил монстра, считает Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zapad-2041448118.html
Запад взрастил монстра, считает Захарова
Запад взрастил монстра, считает Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
Запад взрастил монстра, считает Захарова
Публичная радость на Украине после убийства в США активиста Чарли Кирка, высказывавшегося против помощи Киеву, показывает, что Запад взрастил монстра, заявила... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:37:00+03:00
2025-09-12T13:37:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
чарли кирк
дональд трамп
мария захарова
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Публичная радость на Украине после убийства в США активиста Чарли Кирка, высказывавшегося против помощи Киеву, показывает, что Запад взрастил монстра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Теперь эти украинские паблики радуются тому, что человек, который имел свою точку зрения на этот вопрос, застрелен. Не это ли - свидетельство того, что, поддерживая киевский режим, Запад взрастил кровавого монстра? Не только на Банковой, вы представляете, сколько людей заражено этой бациллой?" - сказала она в ходе брифинга в пятницу. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250912/ssha-2041354033.html
https://ria.ru/20250912/zelenskiy-2041340750.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, чарли кирк, дональд трамп, мария захарова, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Россия, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Мария Захарова, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Запад взрастил монстра, считает Захарова

Захаров: реакция Украины на смерть Кирка показывает, что Запад взрастил монстра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Публичная радость на Украине после убийства в США активиста Чарли Кирка, высказывавшегося против помощи Киеву, показывает, что Запад взрастил монстра, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь эти украинские паблики радуются тому, что человек, который имел свою точку зрения на этот вопрос, застрелен. Не это ли - свидетельство того, что, поддерживая киевский режим, Запад взрастил кровавого монстра? Не только на Банковой, вы представляете, сколько людей заражено этой бациллой?" - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка на камере видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка был одет в лонгслив
Вчера, 07:47
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Раде рассказали о последствиях убийства Кирка для Зеленского
Вчера, 03:29
 
В миреУкраинаСШАРоссияЧарли КиркДональд ТрампМария ЗахароваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала