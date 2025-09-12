Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"

Рейтинг@Mail.ru
07:18 12.09.2025 (обновлено: 09:36 12.09.2025)
безопасность
россия
белоруссия
баренцево море
одкб
шос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны."Двенадцатого сентября стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", — говорится в заявлении.Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей."Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", — указали в министерстве. Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против СГ, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения для выполнения задач."Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что для этого на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты членов ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров.Маневры "Запад-2025" станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в этом году. Их цель — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для сохранения мира, защиты интересов и обеспечения безопасности, резюмировали в Минобороны.
Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны.
безопасность, россия, белоруссия, баренцево море, одкб, шос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Белоруссия, Баренцево море, ОДКБ, ШОС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны.
"Двенадцатого сентября стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", — говорится в заявлении.
Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
"Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", — указали в министерстве.
Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против СГ, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения для выполнения задач.
"Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что для этого на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты членов ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров.
Маневры "Запад-2025" станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в этом году. Их цель — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для сохранения мира, защиты интересов и обеспечения безопасности, резюмировали в Минобороны.
