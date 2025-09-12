https://ria.ru/20250912/zapad-2041351993.html

Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"

Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025

Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"

Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T07:18:00+03:00

2025-09-12T07:18:00+03:00

2025-09-12T09:36:00+03:00

безопасность

россия

белоруссия

баренцево море

одкб

шос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041356092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a03613909f4a641e220f9c27dc6031e9.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны."Двенадцатого сентября стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", — говорится в заявлении.Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей."Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", — указали в министерстве. Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против СГ, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения для выполнения задач."Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что для этого на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты членов ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров.Маневры "Запад-2025" станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в этом году. Их цель — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для сохранения мира, защиты интересов и обеспечения безопасности, резюмировали в Минобороны.

https://ria.ru/20250912/zapad-2041278538.html

https://ria.ru/20250903/latviya-2039415122.html

https://ria.ru/20250516/belousov-2017377002.html

россия

белоруссия

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начало военных учений "Запад-2025" Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны. 2025-09-12T07:18 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, белоруссия, баренцево море, одкб, шос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)