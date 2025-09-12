https://ria.ru/20250912/zapad-2041351993.html
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"
Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:18:00+03:00
2025-09-12T07:18:00+03:00
2025-09-12T09:36:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
баренцево море
одкб
шос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041356092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a03613909f4a641e220f9c27dc6031e9.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны."Двенадцатого сентября стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", — говорится в заявлении.Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей."Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", — указали в министерстве. Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против СГ, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения для выполнения задач."Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что для этого на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты членов ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров.Маневры "Запад-2025" станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в этом году. Их цель — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для сохранения мира, защиты интересов и обеспечения безопасности, резюмировали в Минобороны.
https://ria.ru/20250912/zapad-2041278538.html
https://ria.ru/20250903/latviya-2039415122.html
https://ria.ru/20250516/belousov-2017377002.html
россия
белоруссия
баренцево море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041356092_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25b7e986fb842409552a40973344d0df.jpg
Начало военных учений "Запад-2025"
Стартовали совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщили в Минобороны.
2025-09-12T07:18
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, баренцево море, одкб, шос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Белоруссия, Баренцево море, ОДКБ, ШОС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)