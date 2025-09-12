Томские власти объяснили закупку водки и коньяка

https://ria.ru/20250912/zakupka-2041341814.html

НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Власти Томской области объяснили закупку водки, коньяка, икры и сыров на 1,2 миллиона рублей деятельностью подведомственной столовой, на которую средства областного бюджета не расходовались. Ранее на портале госзакупок появилась информация о тендере на поставку алкогольной продукции в 2025 году. Заказчиком значится областное государственное бюджетное учреждение "Столовая администрации Томской области". Согласно материалам тендера, 300 тысяч рублей предназначались для закупки водки и коньяка. В частности, указывалось, что коньяк должен быть выдержки не менее трех лет, а водка – из этилового спирта категории "Альфа", с натуральным ароматизатором "Анис", фильтрация – угольно-серебряная. Также столовая закупила сыры на 750 тысяч рублей и морепродукты еще на 195 тысяч. В ответ на запрос РИА Новости о целях закупки дорогого алкоголя и других продуктов в областном департаменте финансово-ресурсного обеспечения сообщили, что администрация Томской области и ее структурные подразделения не могут закупать алкогольную и пищевую продукцию в связи с тем, что такие закупки "не соответствуют обеспечению функций государственного органа власти". Между тем, согласно ответу властей, подведомственная обладминистрации столовая, созданная для обслуживания мероприятий администрации и губернатора Томской области и являющаяся некоммерческой организацией, вправе сверх установленного госзадания оказывать платные услуги по своим основным видам деятельности для граждан и юрлиц. И опубликованные закупки, по данным департамента, предназначались как раз для оказания таких платных услуг. "В рамках осуществления платной деятельности ОГБУ Столовая осуществляет закупку товаров, работ и услуг на конкурентной основе в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и размещает информацию о своих закупках в единой информационной системе в сфере закупок", - сообщили в департаменте. Власти отмечают, что в опубликованных на портале госзакупок контрактах указана максимальная цена товаров, которая в реальности может быть меньше этого значения. "Обращаем внимание, что источником финансирования контрактов являются средства, полученные от деятельности ОГБУ Столовая для граждан и юридических лиц за плату, средства областного бюджета на оплату вышеуказанных контрактов не расходовались", - также заявили в областном департаменте. В ответ на вопрос о возможной проверке обоснованности закупок алкоголя, сыров и морепродуктов власти сообщили, что закупки проводились в рамках федерального закона №44-ФЗ и федерального закона №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в рамках которого бюджетное учреждение вправе сверх госзадания выполнять работы и оказывать услуги по своим основным видам деятельности для граждан и юрлиц за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

