США могут побудить Киев прекратить конфликт, уверена Захарова

Администрация Соединенных Штатов может побудить Киев прекратить конфликт и вернуться к положениям декларации суверенитета, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов может побудить Киев прекратить конфликт и вернуться к положениям декларации суверенитета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Уверена, что у нынешней американской администрации есть все возможности, чтобы побудить украинское руководство, так называемое, прекратить конфликт, устранить первопричины его возникновения и вернуться к истокам собственной государственности", - сказала она в ходе брифинга. "Лучшие гарантии безопасности Украины - это восстановление ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса, что и закреплено в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
