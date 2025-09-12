https://ria.ru/20250912/zaharova-2041448620.html

Западу есть что скрывать, заявила Захарова

2025-09-12T13:38:00+03:00

в мире

россия

римини

германия

мария захарова

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" требует ресурсов, доступных только спецслужбам крупных государств, а Западу, не сотрудничавшему с РФ в расследовании, есть что скрывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "И говоря уже о том, что эти страны (Запада - ред.) наотрез отказываются сотрудничать с Россией в деле установления истины (о подрыве газопроводов - ред.). О чем это все говорит? Это говорит и свидетельствует, указывает на то, что западникам есть что скрывать... Масштабная диверсия попросту не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов, оборудований, которые имеются в распоряжении лишь служб крупных государств", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. По ее словам, Москва убеждена, что рано или поздно ответственные за подрыв "Северных потоков" понесут ответственность и заслуженное наказание, а западные правительства, прячущие правду за ширмой дезиноформации, сами подрывают фундамент своих безопасности и суверенитета. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил новое заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался, сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

россия

