Рейтинг@Mail.ru
Западу есть что скрывать, заявила Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041448620.html
Западу есть что скрывать, заявила Захарова
Западу есть что скрывать, заявила Захарова - РИА Новости, 12.09.2025
Западу есть что скрывать, заявила Захарова
Подрыв "Северных потоков" требует ресурсов, доступных только спецслужбам крупных государств, а Западу, не сотрудничавшему с РФ в расследовании, есть что... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:38:00+03:00
2025-09-12T13:38:00+03:00
в мире
россия
римини
германия
мария захарова
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" требует ресурсов, доступных только спецслужбам крупных государств, а Западу, не сотрудничавшему с РФ в расследовании, есть что скрывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "И говоря уже о том, что эти страны (Запада - ред.) наотрез отказываются сотрудничать с Россией в деле установления истины (о подрыве газопроводов - ред.). О чем это все говорит? Это говорит и свидетельствует, указывает на то, что западникам есть что скрывать... Масштабная диверсия попросту не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов, оборудований, которые имеются в распоряжении лишь служб крупных государств", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. По ее словам, Москва убеждена, что рано или поздно ответственные за подрыв "Северных потоков" понесут ответственность и заслуженное наказание, а западные правительства, прячущие правду за ширмой дезиноформации, сами подрывают фундамент своих безопасности и суверенитета. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил новое заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался, сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://ria.ru/20250908/potok-2040395737.html
https://ria.ru/20250910/hersh-2040831396.html
россия
римини
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, римини, германия, мария захарова, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Римини, Германия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Западу есть что скрывать, заявила Захарова

Захарова: Западу есть что скрывать в деле "Северных потоков"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" требует ресурсов, доступных только спецслужбам крупных государств, а Западу, не сотрудничавшему с РФ в расследовании, есть что скрывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И говоря уже о том, что эти страны (Запада - ред.) наотрез отказываются сотрудничать с Россией в деле установления истины (о подрыве газопроводов - ред.). О чем это все говорит? Это говорит и свидетельствует, указывает на то, что западникам есть что скрывать... Масштабная диверсия попросту не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов, оборудований, которые имеются в распоряжении лишь служб крупных государств", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt
8 сентября, 12:01
По ее словам, Москва убеждена, что рано или поздно ответственные за подрыв "Северных потоков" понесут ответственность и заслуженное наказание, а западные правительства, прячущие правду за ширмой дезиноформации, сами подрывают фундамент своих безопасности и суверенитета.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил новое заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался, сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Херш оценил версию о причастности США к подрыву "Северных потоков"
10 сентября, 07:11
 
В миреРоссияРиминиГерманияМария ЗахароваДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала