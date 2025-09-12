Западу есть что скрывать, заявила Захарова
Захарова: Западу есть что скрывать в деле "Северных потоков"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Подрыв "Северных потоков" требует ресурсов, доступных только спецслужбам крупных государств, а Западу, не сотрудничавшему с РФ в расследовании, есть что скрывать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И говоря уже о том, что эти страны (Запада - ред.) наотрез отказываются сотрудничать с Россией в деле установления истины (о подрыве газопроводов - ред.). О чем это все говорит? Это говорит и свидетельствует, указывает на то, что западникам есть что скрывать... Масштабная диверсия попросту не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов, оборудований, которые имеются в распоряжении лишь служб крупных государств", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt
8 сентября, 12:01
По ее словам, Москва убеждена, что рано или поздно ответственные за подрыв "Северных потоков" понесут ответственность и заслуженное наказание, а западные правительства, прячущие правду за ширмой дезиноформации, сами подрывают фундамент своих безопасности и суверенитета.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил новое заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался, сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Херш оценил версию о причастности США к подрыву "Северных потоков"
10 сентября, 07:11