Захарова высказалась о реакции украинских СМИ на убийство Кирка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацистской реакцию СМИ на Украине, ликующих из-за убийства в США активиста Чарли Кирка, который... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацистской реакцию СМИ на Украине, ликующих из-за убийства в США активиста Чарли Кирка, который высказывался против помощи Киеву. "Чудовищная, реально нацистская реакция украинских СМИ, которые заполонены торжеством в связи с убийством Чарли Кирка", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

