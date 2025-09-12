https://ria.ru/20250912/zaharova-2041446132.html

Захарова предупредила о последствиях хищения российских активов

Захарова предупредила о последствиях хищения российских активов - РИА Новости, 12.09.2025

Захарова предупредила о последствиях хищения российских активов

Хищение российских активов Евросоюзом вызвало бы крайне негативные последствия для мировой финансовой системы, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:30:00+03:00

2025-09-12T13:30:00+03:00

2025-09-12T13:41:00+03:00

в мире

россия

брюссель

бельгия

мария захарова

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Хищение российских активов Евросоюзом вызвало бы крайне негативные последствия для мировой финансовой системы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Очевидно, что в случае, если ЕС пойдёт на хищение российских активов, последствия для всей мировой финансовой системы будут крайне негативными. Не пройдет это даром для тех, кто будет участвовать в таком преступлении. И как мы видим, в Брюсселе это очень хорошо понимают, раз глава МИД Бельгии Максим Прево в своём заявлении, по сути, призывает разделить ответственность за возможную кражу с другими подельниками из ЕС", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20250912/rossija-2041443975.html

россия

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, брюссель, бельгия, мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии