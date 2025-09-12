https://ria.ru/20250912/zaharova-2041446132.html
Захарова предупредила о последствиях хищения российских активов
2025-09-12T13:30:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Хищение российских активов Евросоюзом вызвало бы крайне негативные последствия для мировой финансовой системы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Очевидно, что в случае, если ЕС пойдёт на хищение российских активов, последствия для всей мировой финансовой системы будут крайне негативными. Не пройдет это даром для тех, кто будет участвовать в таком преступлении. И как мы видим, в Брюсселе это очень хорошо понимают, раз глава МИД Бельгии Максим Прево в своём заявлении, по сути, призывает разделить ответственность за возможную кражу с другими подельниками из ЕС", - сказала она в ходе брифинга.
