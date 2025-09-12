https://ria.ru/20250912/zaes-2041557964.html
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру
Ущерб от атак ударными дронами 6 и 11 сентября ВСУ по учебно-тренировочному центру (УТЦ) ЗАЭС незначителен, рассказала РИА Новости представитель станции Евгения РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T20:32:00+03:00
2025-09-12T20:32:00+03:00
2025-09-12T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
украина
происшествия
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ущерб от атак ударными дронами 6 и 11 сентября ВСУ по учебно-тренировочному центру (УТЦ) ЗАЭС незначителен, рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина. "К счастью, в результате последних атак дронов по объектам инфраструктуры Запорожской АЭС был нанесен незначительный материальный ущерб. Наши специалисты оперативно оценили последствия и собственными силами устраняют их", - отметила она. По ее словам, станция работает в прежнем режиме, а основные показатели безопасности не были нарушены. На ЗАЭС напомнили о недопустимости любых атак по атомному объекту. "Вместе с тем, я вынуждена со всей ответственностью заявить, что любые атаки на объекты атомной энергетики абсолютно недопустимы. Это крайне опасно и может иметь непредсказуемые последствия", - отметила Яшина.
украина
