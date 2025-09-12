Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру - РИА Новости, 12.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 12.09.2025
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру - РИА Новости, 12.09.2025
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру
Ущерб от атак ударными дронами 6 и 11 сентября ВСУ по учебно-тренировочному центру (УТЦ) ЗАЭС незначителен, рассказала РИА Новости представитель станции Евгения РИА Новости, 12.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
украина
происшествия
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ущерб от атак ударными дронами 6 и 11 сентября ВСУ по учебно-тренировочному центру (УТЦ) ЗАЭС незначителен, рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина. "К счастью, в результате последних атак дронов по объектам инфраструктуры Запорожской АЭС был нанесен незначительный материальный ущерб. Наши специалисты оперативно оценили последствия и собственными силами устраняют их", - отметила она. По ее словам, станция работает в прежнем режиме, а основные показатели безопасности не были нарушены. На ЗАЭС напомнили о недопустимости любых атак по атомному объекту. "Вместе с тем, я вынуждена со всей ответственностью заявить, что любые атаки на объекты атомной энергетики абсолютно недопустимы. Это крайне опасно и может иметь непредсказуемые последствия", - отметила Яшина.
вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина, Происшествия
На ЗАЭС оценили ущерб от ударов дронов по учебному центру

Представитель ЗАЭС Яшина: ущерб от ударов ВСУ по учебному центру незначителен

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ущерб от атак ударными дронами 6 и 11 сентября ВСУ по учебно-тренировочному центру (УТЦ) ЗАЭС незначителен, рассказала РИА Новости представитель станции Евгения Яшина.
«
"К счастью, в результате последних атак дронов по объектам инфраструктуры Запорожской АЭС был нанесен незначительный материальный ущерб. Наши специалисты оперативно оценили последствия и собственными силами устраняют их", - отметила она.
По ее словам, станция работает в прежнем режиме, а основные показатели безопасности не были нарушены. На ЗАЭС напомнили о недопустимости любых атак по атомному объекту.
"Вместе с тем, я вынуждена со всей ответственностью заявить, что любые атаки на объекты атомной энергетики абсолютно недопустимы. Это крайне опасно и может иметь непредсказуемые последствия", - отметила Яшина.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСУкраинаПроисшествия
 
 
