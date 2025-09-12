Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвал страны, которые рискуют пострадать от пошлин США - РИА Новости, 12.09.2025
09:30 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zadornov-2041367522.html
Экономист назвал страны, которые рискуют пострадать от пошлин США
Экономист назвал страны, которые рискуют пострадать от пошлин США - РИА Новости, 12.09.2025
Экономист назвал страны, которые рискуют пострадать от пошлин США
Импортные пошлины США создают в мире огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций, при этом особо рискуют пострадать от... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:30:00+03:00
2025-09-12T09:30:00+03:00
экономика
сша
канада
мексика
михаил задорнов
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Импортные пошлины США создают в мире огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций, при этом особо рискуют пострадать от тарифов Канада, Мексика, Индия и страны Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами. "Индия, а также Канада и Мексика, хотя многие их товары освобождены от тарифов США. У части стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, также существенно ухудшаются условия торговли с США и перспективы экономического роста", - прокомментировал он вопрос о том, какие страны могут особо сильно пострадать из-за тарифной политики США. Задорнов пояснил, что пошлины Штатов создают в мире огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций, поскольку призывы Трампа инвестировать в производство на территории США всего - от полупроводников до автомобилей - пока остаются лишь призывами. "Многие говорят, что готовы инвестировать, но фактически инвестиции занимают годы. Сейчас же производственные и логистические цепочки, которые существовали, рвутся. Это ведет к общему замедлению международной торговли и в целом мировой экономики", - добавил экономист.
сша
канада
мексика
2025
true
экономика, сша, канада, мексика, михаил задорнов, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Канада, Мексика, Михаил Задорнов, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Экономист назвал страны, которые рискуют пострадать от пошлин США

Задорнов: Канада, Мексика, Индия рискуют сильно пострадать от пошлин США

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Импортные пошлины США создают в мире огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций, при этом особо рискуют пострадать от тарифов Канада, Мексика, Индия и страны Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
"Индия, а также Канада и Мексика, хотя многие их товары освобождены от тарифов США. У части стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, также существенно ухудшаются условия торговли с США и перспективы экономического роста", - прокомментировал он вопрос о том, какие страны могут особо сильно пострадать из-за тарифной политики США.
Задорнов пояснил, что пошлины Штатов создают в мире огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций, поскольку призывы Трампа инвестировать в производство на территории США всего - от полупроводников до автомобилей - пока остаются лишь призывами.
"Многие говорят, что готовы инвестировать, но фактически инвестиции занимают годы. Сейчас же производственные и логистические цепочки, которые существовали, рвутся. Это ведет к общему замедлению международной торговли и в целом мировой экономики", - добавил экономист.
ЭкономикаСШАКанадаМексикаМихаил ЗадорновДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
