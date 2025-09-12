Экономист назвал страны, которые рискуют пострадать от пошлин США
Задорнов: Канада, Мексика, Индия рискуют сильно пострадать от пошлин США
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Импортные пошлины США создают в мире огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций, при этом особо рискуют пострадать от тарифов Канада, Мексика, Индия и страны Юго-Восточной Азии, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
"Индия, а также Канада и Мексика, хотя многие их товары освобождены от тарифов США. У части стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, также существенно ухудшаются условия торговли с США и перспективы экономического роста", - прокомментировал он вопрос о том, какие страны могут особо сильно пострадать из-за тарифной политики США.
Задорнов пояснил, что пошлины Штатов создают в мире огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций, поскольку призывы Трампа инвестировать в производство на территории США всего - от полупроводников до автомобилей - пока остаются лишь призывами.
"Многие говорят, что готовы инвестировать, но фактически инвестиции занимают годы. Сейчас же производственные и логистические цепочки, которые существовали, рвутся. Это ведет к общему замедлению международной торговли и в целом мировой экономики", - добавил экономист.
