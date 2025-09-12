https://ria.ru/20250912/yug-2041428844.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за неделю уничтожили свыше 1470 военнослужащих ВСУ, три танка и 19 боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что за неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1470 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии а также десять станций радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов и материальных средств.

