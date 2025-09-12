https://ria.ru/20250912/vyhodnye-2041337354.html
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные - РИА Новости, 12.09.2025
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные
Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся со 2 по 4 число, напомнила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T02:19:00+03:00
2025-09-12T02:19:00+03:00
2025-09-12T02:19:00+03:00
общество
россия
headhunter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039598750_0:134:3071:1862_1920x0_80_0_0_317e8a1f250bb415513015095f526591.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся со 2 по 4 число, напомнила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. "Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября, установленные в связи с празднованием Дня народного единства", - сказала Ерзина. Она отметила, что непрерывные трехдневные выходные появились в ноябре благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Согласно трудовому законодательству РФ, предпраздничный рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
https://ria.ru/20250908/pensiya-2040331332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039598750_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_af8725f71e8394d50f9c547cac162aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, headhunter
Общество, Россия, HeadHunter
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные
Юрист Ерзина: в начале ноября россиян ждут трехдневные выходные
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся со 2 по 4 число, напомнила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.
"Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября, установленные в связи с празднованием Дня народного единства", - сказала Ерзина.
Она отметила, что непрерывные трехдневные выходные появились в ноябре благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
Согласно трудовому законодательству РФ
, предпраздничный рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.