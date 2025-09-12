Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные

Рейтинг@Mail.ru
02:19 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся со 2 по 4 число, напомнила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. "Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября, установленные в связи с празднованием Дня народного единства", - сказала Ерзина. Она отметила, что непрерывные трехдневные выходные появились в ноябре благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Согласно трудовому законодательству РФ, предпраздничный рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
общество, россия, headhunter
Общество, Россия, HeadHunter
Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся со 2 по 4 число, напомнила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.
"Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября, установленные в связи с празднованием Дня народного единства", - сказала Ерзина.
Она отметила, что непрерывные трехдневные выходные появились в ноябре благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
Согласно трудовому законодательству РФ, предпраздничный рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
