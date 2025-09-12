https://ria.ru/20250912/vybory-2041399479.html

Глава Мосгоризбиркома оценил явку на выборах глав регионов

Глава Мосгоризбиркома оценил явку на выборах глав регионов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей, как на голосовании на выборах глав регионов РФ, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы."Прежде всего хотела бы сказать, что у нас царит праздничная атмосфера. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей. Москва в основном выбирает дистанционное электронное голосование, но, тем не менее, и электронное голосование на избирательных участках посредством терминалов тоже. Тем не менее, давно мы не видели такого многолюдного присутствия на участках. Это радует. Люди идут активно", - сказала Кириллова в ходе прямого включения с экстерриториального участка в ЦИК.В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

