Глава Мосгоризбиркома оценил явку на выборах глав регионов
11:15 12.09.2025 (обновлено: 12:18 12.09.2025)
Глава Мосгоризбиркома оценил явку на выборах глав регионов
Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей, как на голосовании на выборах глав регионов РФ, заявила председатель Московской... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей, как на голосовании на выборах глав регионов РФ, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы."Прежде всего хотела бы сказать, что у нас царит праздничная атмосфера. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей. Москва в основном выбирает дистанционное электронное голосование, но, тем не менее, и электронное голосование на избирательных участках посредством терминалов тоже. Тем не менее, давно мы не видели такого многолюдного присутствия на участках. Это радует. Люди идут активно", - сказала Кириллова в ходе прямого включения с экстерриториального участка в ЦИК.В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей, как на голосовании на выборах глав регионов РФ, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Голосование на выборах за глав регионов РФ на экстерриториальном участке на станции метро Курская в единый день голосования. 12 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Почти 18 тысяч человек записались на выборы на московских участках
Вчера, 10:39
"Прежде всего хотела бы сказать, что у нас царит праздничная атмосфера. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей. Москва в основном выбирает дистанционное электронное голосование, но, тем не менее, и электронное голосование на избирательных участках посредством терминалов тоже. Тем не менее, давно мы не видели такого многолюдного присутствия на участках. Это радует. Люди идут активно", - сказала Кириллова в ходе прямого включения с экстерриториального участка в ЦИК.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В ЦИК начали работать экраны, на которых отображается ход голосования
Вчера, 11:22
 
