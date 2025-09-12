Глава Мосгоризбиркома оценил явку на выборах глав регионов
Глава Мосгоризбиркома заявил о большом числе людей на выборах глав регионов
Работа информационного центра ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей, как на голосовании на выборах глав регионов РФ, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан на выборах глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
"Прежде всего хотела бы сказать, что у нас царит праздничная атмосфера. Московские участки давно не видели такого большого присутствия избирателей. Москва в основном выбирает дистанционное электронное голосование, но, тем не менее, и электронное голосование на избирательных участках посредством терминалов тоже. Тем не менее, давно мы не видели такого многолюдного присутствия на участках. Это радует. Люди идут активно", - сказала Кириллова в ходе прямого включения с экстерриториального участка в ЦИК.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.