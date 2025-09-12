Памфилова рассказала о ходе досрочного голосования в труднодоступных местах
Памфилова: 50 тыс человек проголосовали досрочно на выборах в отдаленных местах
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Почти 50 тысяч избирателей проголосовали досрочно на выборах в единый день голосования в труднодоступных, отдаленных местах и на судах, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Досрочное голосование у нас идет с 24 августа на территории 24 субъектов Российской Федерации на избирательных участках, которые образованы в труднодоступных или отдаленных местностях и на судах, которые находятся в плавании в дни голосования. По состоянию на 11 сентября всего досрочно проголосовало почти 50 тысяч избирателей", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
По данным ЦИК России, всего таким образом проголосовали 49 700 избирателей, в том числе 44 076 человек на участках в труднодоступных или отдаленных местностях и еще 5 624 избирателя – на судах, находящихся в плавании.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.