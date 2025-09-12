Явка на выборах губернатора Камчатки составила 6,68%
Явка на выборах губернатора Камчатки к 10:00 первого дня составила 6,68%
© Фото : Избирательная комиссия Камчатского края/ВКонтактеГолосование на избирательном участке на выборах губернатора Камчатского края
Голосование на избирательном участке на выборах губернатора Камчатского края
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен – РИА Новости. Активность избирателей Камчатского края на выборах губернатора по состоянию на 10.00 (01.00 мск) пятницы достигла 6,68%, сообщили в избирательной комиссии региона.
"Активность избирателей Камчатского края на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 10.00 часов 12 сентября 2025 года составила 6,68%", – говорится в Telegram-канале регионального избиркома.
В комиссии напомнили о возможности проголосовать вне помещения для голосования для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на участок.
"Заявления (обращения) о предоставлении такой возможности принимаются в участковой избирательной комиссии не позднее 14 часов 14 сентября 2025 года", – уточнили в избиркоме.
Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. Все участки открыты с 8.00 до 20.00. За ходом голосования осуществляется контроль со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов.
Также в эти дни в регионе проходят выборы депутатов думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округа, совета депутатов городского округа "поселок Палана", депутатов и глав сельских поселений.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.