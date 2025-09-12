Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки проголосовал на выборах главы региона
01:24 12.09.2025 (обновлено: 10:44 12.09.2025)
Губернатор Камчатки проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Камчатки проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 12.09.2025
Губернатор Камчатки проголосовал на выборах главы региона
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в голосовании на выборах главы региона, посетив избирательный участок в... РИА Новости, 12.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в голосовании на выборах главы региона, посетив избирательный участок в Петропавловске-Камчатском вместе с семьей. "Сегодня исторический для Камчатки день. Мы, все жители Камчатского края, определяем то, как будет дальше развиваться наш регион", – заявил Солодов после голосования. Глава региона подчеркнул важность участия камчатцев в выборах. "Именно поэтому очень важно каждому прийти на избирательные участки. От этого зависит то, какие проекты будут реализовываться, каким путем пойдет Камчатка, как она будет меняться к лучшему", - сказал он. Губернатор посетил избирательный участок вместе с супругой Розалией и дочерью Пелагеей. Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней с 12 по 14 сентября. Также в эти дни в регионе проходят выборы депутатов думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округа, совета депутатов городского округа "поселок Палана", депутатов и глав сельских поселений. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Губернатор Камчатки проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Камчатки Солодов проголосовал на выборах главы региона

