https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

В России стартовал Единый день голосования

В России стартовал Единый день голосования - РИА Новости, 12.09.2025

В России стартовал Единый день голосования

Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах и ряд других избирательных кампаний пройдут в Единый... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T00:11:00+03:00

2025-09-12T00:11:00+03:00

2025-09-12T10:43:00+03:00

политика

россия

республика коми

севастополь

владимир путин

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816104445_0:343:2884:1965_1920x0_80_0_0_301af4e9b2c50916afae1877762ca959.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах и ряд других избирательных кампаний пройдут в Единый день голосования с пятницы по воскресенье. Прямые губернаторские выборы проводятся в:Часть этих кампаний связаны с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе, проведенными президентом России Владимиром Путиным. В ноябре 2024 года глава государства уволил по собственному желанию губернаторов Тамбовской, Ростовской, Еврейской автономной областей и главу Коми, назначив на их места временно исполняющих обязанности. В декабре прошлого года заявление о досрочном прекращении полномочий подал губернатор Курской области, который возглавлял регион 205 дней. В феврале 2025 года Путин принял отставку губернатора Новгородской области, назначив его замминистра транспорта России. В марте посты покинули главы Свердловской и Оренбургской областей, также досрочно завершил работу в качестве главы региона губернатор Ненецкого автономного округа (НАО). Теперь депутатам окружного совета предстоит выбрать одного из трех кандидатов на пост главы НАО, предложенных президентом. Вместе с тем даже в случае сохранения должностей за прежними главами Коми, НАО, а также Еврейской автономной и Ростовской областей выборы там прошли бы в этом году по плану.В Единый день голосования выборы депутатов региональных парламентов пройдут в 11 субъектах: Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях. Также выберут депутатов представительных органов 25 административных центров регионов. Всего же с пятницы по воскресенье проведут около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России. Голосование в большинстве регионов продлится три дня. Например, в 19 из 20 регионах, где будут выбирать высших должностных лиц, на голосование отвели три дня, и лишь в Татарстане избирательные участки будут открыты один день: в воскресенье. Дистанционное электронное голосование в этом году проводится в 24 регионах. Участки для голосования уже открылись на Камчатке, в ЕАО, Иркутской, Свердловской и Оренбургской областях, а также в Пермском крае. На Камчатке явка на 15.00 (6.00 мск) достигла 15,21%, участие в голосовании принял действующий губернатор Владимир Солодов.Досрочное голосование на выборах губернатора провели в Курской области, где жители Льговского, Рыльского и Хомутовского районов и города Льгов голосовали на дому, а отселенных Суджанского, Глушковского, Кореневского, Большесолдатского и Беловского районов — в пунктах временного размещения. Также досрочно смогли принять участие в выборах избиратели из шести приграничных районов Брянской области, Севастополя и труднодоступных и отдаленных местностей более 20 регионов России.

https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041147598.html

https://ria.ru/20250911/kandidat-2041139150.html

https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041140104.html

россия

республика коми

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, республика коми, севастополь, владимир путин, единый день голосования — 2025