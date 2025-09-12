https://ria.ru/20250912/vsu-2041577032.html

ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области

ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 12.09.2025

ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области

Все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем группировки войск "Днепр" ВС РФ, сообщил РИА Новости боец спецназа военной разведки... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T23:15:00+03:00

2025-09-12T23:15:00+03:00

2025-09-12T23:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепр (река)

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем группировки войск "Днепр" ВС РФ, сообщил РИА Новости боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным "Шиян". "(Все - ред.) острова держим. И наше (подразделение - ред.), и дальше разные полки. Штурма сидят. Да", - сказал "Шиян". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250912/svjaschennik-2041573550.html

россия

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, днепр (река), херсонская область , происшествия