https://ria.ru/20250912/vsu-2041577032.html
ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области
ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 12.09.2025
ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области
Все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем группировки войск "Днепр" ВС РФ, сообщил РИА Новости боец спецназа военной разведки... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T23:15:00+03:00
2025-09-12T23:15:00+03:00
2025-09-12T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем группировки войск "Днепр" ВС РФ, сообщил РИА Новости боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным "Шиян". "(Все - ред.) острова держим. И наше (подразделение - ред.), и дальше разные полки. Штурма сидят. Да", - сказал "Шиян". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250912/svjaschennik-2041573550.html
россия
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепр (река), херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Херсонская область , Происшествия
ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области
Российские военные взяли под контроль все острова в пойме Днепра под Херсоном