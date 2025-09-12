Рейтинг@Mail.ru
ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 12.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 12.09.2025
ВС России контролируют все острова в пойме Днепра в Херсонской области
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
херсонская область
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем группировки войск "Днепр" ВС РФ, сообщил РИА Новости боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным "Шиян". "(Все - ред.) острова держим. И наше (подразделение - ред.), и дальше разные полки. Штурма сидят. Да", - сказал "Шиян". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем группировки войск "Днепр" ВС РФ, сообщил РИА Новости боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным "Шиян".
"(Все - ред.) острова держим. И наше (подразделение - ред.), и дальше разные полки. Штурма сидят. Да", - сказал "Шиян".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Насильно мобилизованный в ряды ВСУ священник УПЦ погиб на фронте
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (река)Херсонская областьПроисшествия
 
 
