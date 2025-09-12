В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина
В Херсонской области при атаке беспилотника на автомобиль погибла женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в городе Алешки Херсонской области, погибла женщина, еще двое мирных жителей ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее в экстренных службах региона сообщили, что за минувшие сутки в результате ударов ВСУ погибли один мирный житель Голой Пристани и один в Алешках, четверо ранены. Всего ВСУ нанесли 91 удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии.
"В Алешках БПЛА атаковал гражданский автомобиль. Погибла женщина, двое мирных жителей ранены — они госпитализированы в районную ЦРБ", - написал Сальдо.
Кроме того, по его словам, из-за обстрелов ВСУ жилого сектора в Алешках и Великих Копанях ранения получили двое мужчин и две женщины.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
