https://ria.ru/20250912/vsu-2041370267.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 12.09.2025

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

Один мирный житель Голой Пристани и один города Алешки погибли в результате ударов ВСУ, так же в Алешках четыре гражданских получили ранения во время... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:41:00+03:00

2025-09-12T09:41:00+03:00

2025-09-12T09:41:00+03:00

в мире

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Один мирный житель Голой Пристани и один города Алешки погибли в результате ударов ВСУ, так же в Алешках четыре гражданских получили ранения во время украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли 91 удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках погиб один человек и ранены четверо, и в Голой Пристани еще один человек погиб из-за удара ВСУ. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 12 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки был зафиксирован 91 удар ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины