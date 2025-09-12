Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 12.09.2025
09:41 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/vsu-2041370267.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 12.09.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Один мирный житель Голой Пристани и один города Алешки погибли в результате ударов ВСУ, так же в Алешках четыре гражданских получили ранения во время украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли 91 удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках погиб один человек и ранены четверо, и в Голой Пристани еще один человек погиб из-за удара ВСУ. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 12 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки был зафиксирован 91 удар ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка.
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Таисия Воронцова
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Один мирный житель Голой Пристани и один города Алешки погибли в результате ударов ВСУ, так же в Алешках четыре гражданских получили ранения во время украинского обстрела, всего за день ВСУ нанесли 91 удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках погиб один человек и ранены четверо, и в Голой Пристани еще один человек погиб из-за удара ВСУ. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 12 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки был зафиксирован 91 удар ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
