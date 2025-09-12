https://ria.ru/20250912/vsu-2041354534.html
Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ
2025-09-12T07:50:00+03:00
в мире
украина
сирия
индонезия
вооруженные силы украины
ДЖАКАРТА, 12 сен - РИА Новости. Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. "В начале конфликта (на Украине - ред.) посольства по миру объявляли набор добровольцев. Недавно из Москвы была информация о десяти индонезийцах, сражавшихся на стороне Украины; четверо якобы погибли. Правительство Индонезии это отрицало. Моя гипотеза: часть индонезийцев, воевавших как джихадисты в Сирии (ИГ, запрещенная в России террористическая организация - ред.), сжигали паспорта и объявляли себя "лицами без гражданства", - сказал Хендроприоно. "Таких отправляли в Ирак, Ливию, Нигерию - возможно, и на Украину. Явных подтверждений нет, но логика перемещений есть", - поделился экс-глава разведки.
