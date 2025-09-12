Рейтинг@Mail.ru
Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ - РИА Новости, 12.09.2025
07:50 12.09.2025
Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ
Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ
ДЖАКАРТА, 12 сен - РИА Новости. Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. "В начале конфликта (на Украине - ред.) посольства по миру объявляли набор добровольцев. Недавно из Москвы была информация о десяти индонезийцах, сражавшихся на стороне Украины; четверо якобы погибли. Правительство Индонезии это отрицало. Моя гипотеза: часть индонезийцев, воевавших как джихадисты в Сирии (ИГ, запрещенная в России террористическая организация - ред.), сжигали паспорта и объявляли себя "лицами без гражданства", - сказал Хендроприоно. "Таких отправляли в Ирак, Ливию, Нигерию - возможно, и на Украину. Явных подтверждений нет, но логика перемещений есть", - поделился экс-глава разведки.
Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ

Генерал Хендроприоно: воевавшие в Сирии джихадисты могли стать наемниками ВСУ

ДЖАКАРТА, 12 сен - РИА Новости. Индонезийцы-джихадисты, воевавшие в Сирии, могли стать наемниками ВСУ, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель национального разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно.
"В начале конфликта (на Украине - ред.) посольства по миру объявляли набор добровольцев. Недавно из Москвы была информация о десяти индонезийцах, сражавшихся на стороне Украины; четверо якобы погибли. Правительство Индонезии это отрицало. Моя гипотеза: часть индонезийцев, воевавших как джихадисты в Сирии (ИГ, запрещенная в России террористическая организация - ред.), сжигали паспорта и объявляли себя "лицами без гражданства", - сказал Хендроприоно.
"Таких отправляли в Ирак, Ливию, Нигерию - возможно, и на Украину. Явных подтверждений нет, но логика перемещений есть", - поделился экс-глава разведки.
