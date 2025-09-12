Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп - РИА Новости, 12.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 12.09.2025
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп - РИА Новости, 12.09.2025
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп
ВСУ потеряли 80% брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области штурмовых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.09.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли 80% брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области штурмовых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 119-й отдельной бригады территориальной обороны, предприняли две неудавшиеся попытки контратаки в районе Андреевки Сумской области. "Уничтожено до 80% личного состава, принимавшего участие в атаках, танк CV90 и две боевые бронемашины", - сказал он.
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли 80% брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области штурмовых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 119-й отдельной бригады территориальной обороны, предприняли две неудавшиеся попытки контратаки в районе Андреевки Сумской области.
"Уничтожено до 80% личного состава, принимавшего участие в атаках, танк CV90 и две боевые бронемашины", - сказал он.
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
