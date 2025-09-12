https://ria.ru/20250912/vsu-2041350617.html
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп - РИА Новости, 12.09.2025
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп
ВСУ потеряли 80% брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области штурмовых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли 80% брошенных в контратаку в районе Андреевки Сумской области штурмовых групп, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 119-й отдельной бригады территориальной обороны, предприняли две неудавшиеся попытки контратаки в районе Андреевки Сумской области. "Уничтожено до 80% личного состава, принимавшего участие в атаках, танк CV90 и две боевые бронемашины", - сказал он.
сумская область
ВСУ потеряли в Сумской области 80% брошенных в контратаку штурмовых групп
