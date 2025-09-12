Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 12.09.2025 (обновлено: 09:45 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/vsu-2041350468.html
Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков
Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков - РИА Новости, 12.09.2025
Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков
Командование ВСУ бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, попавших в окружение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T06:46:00+03:00
2025-09-12T09:45:00+03:00
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
украина
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014369502_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_ecf840ea57a3f4b58a94c4ab670a0f43.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Командование ВСУ бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, попавших в окружение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала одна из штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить ее снабжение", — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 119-й отдельной бригады теробороны, потеряли до 80 процентов личного состава, танк CV90 и две боевые бронемашины при попытках контратаковать в районе Андреевки.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
https://ria.ru/20250910/ukraina-2040829688.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014369502_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_eb58ca6ae27b46e9dcf3f066935484a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, украина, курская область
Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Украина, Курская область
Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков

ВСУ бросили попавших в окружение в Юнаковке Сумской области штурмовиков

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Командование ВСУ бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, попавших в окружение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала одна из штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить ее снабжение", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ВСУ мобилизовали водителей и врачей в Сумской области
10 сентября, 06:41
Он также отметил, что группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 119-й отдельной бригады теробороны, потеряли до 80 процентов личного состава, танк CV90 и две боевые бронемашины при попытках контратаковать в районе Андреевки.

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Сумская областьВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинУкраинаКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала