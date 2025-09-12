https://ria.ru/20250912/vsu-2041350468.html

Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков

Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Командование ВСУ бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, попавших в окружение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала одна из штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить ее снабжение", — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 119-й отдельной бригады теробороны, потеряли до 80 процентов личного состава, танк CV90 и две боевые бронемашины при попытках контратаковать в районе Андреевки.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:

