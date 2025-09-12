Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков
ВСУ бросили попавших в окружение в Юнаковке Сумской области штурмовиков
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Командование ВСУ бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, попавших в окружение в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала одна из штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить ее снабжение", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 119-й отдельной бригады теробороны, потеряли до 80 процентов личного состава, танк CV90 и две боевые бронемашины при попытках контратаковать в районе Андреевки.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
