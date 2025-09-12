Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/vsu-2041348313.html
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным - РИА Новости, 12.09.2025
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным
Командиры формирований ВСУ, к которым прикомандировывают мобилизованных из других подразделений украинской армии, не желают нести ответственность за вновь... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T06:10:00+03:00
2025-09-12T06:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
КУРСК, 12 сен - РИА Новости. Командиры формирований ВСУ, к которым прикомандировывают мобилизованных из других подразделений украинской армии, не желают нести ответственность за вновь прибывших и считают их за расходный материал, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Прикомандированные солдаты, это вообще просто чисто "расходный материал". Когда ты идешь от своего командования, командование за тебя уже, конечно, беспокоится. Ты же вроде свой. А когда ты идешь прикомандированный, то ты прикомандированный - что с тобой будет, то с тобой будет", - сказал Хвостик. Ранее пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет группы вновь мобилизованных на "мясные штурмы" каждые пять дней.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным

Командиры ВСУ считают мобилизованных расходным материалом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 12 сен - РИА Новости. Командиры формирований ВСУ, к которым прикомандировывают мобилизованных из других подразделений украинской армии, не желают нести ответственность за вновь прибывших и считают их за расходный материал, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Прикомандированные солдаты, это вообще просто чисто "расходный материал". Когда ты идешь от своего командования, командование за тебя уже, конечно, беспокоится. Ты же вроде свой. А когда ты идешь прикомандированный, то ты прикомандированный - что с тобой будет, то с тобой будет", - сказал Хвостик.
Ранее пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет группы вновь мобилизованных на "мясные штурмы" каждые пять дней.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала