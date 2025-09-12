https://ria.ru/20250912/vsu-2041348313.html
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным - РИА Новости, 12.09.2025
Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к мобилизованным
Командиры формирований ВСУ, к которым прикомандировывают мобилизованных из других подразделений украинской армии, не желают нести ответственность за вновь... РИА Новости, 12.09.2025
КУРСК, 12 сен - РИА Новости. Командиры формирований ВСУ, к которым прикомандировывают мобилизованных из других подразделений украинской армии, не желают нести ответственность за вновь прибывших и считают их за расходный материал, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Прикомандированные солдаты, это вообще просто чисто "расходный материал". Когда ты идешь от своего командования, командование за тебя уже, конечно, беспокоится. Ты же вроде свой. А когда ты идешь прикомандированный, то ты прикомандированный - что с тобой будет, то с тобой будет", - сказал Хвостик. Ранее пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал РИА Новости, что 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ отправляет группы вновь мобилизованных на "мясные штурмы" каждые пять дней.
