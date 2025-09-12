В МИД прокомментировали встречу "коалиции желающих" в Париже

Рейтинг@Mail.ru
12:09 12.09.2025 (обновлено: 12:26 12.09.2025)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никакие страны, кроме Великобритании, Франции и прибалтийских государств не горят желанием отправлять свои войска на Украину, понимая последствия этих действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В реальности же никто, кроме Лондона и Парижа, имеется в виду прибалтийских русофобов. которые собрались в Париже, никто и не горит желанием посылать свои документы в состав корпуса натовских интервентов. Я думаю, потому что понимают, что с ними сделают", - сказала она в ходе брифинга."Судя по всему на встрече (коалиции желающих - ред.) не удалось добиться подвижек в вопросе отправки на Украину воинского контингента этих самых желающих", - подчеркнула Захарова.
© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никакие страны, кроме Великобритании, Франции и прибалтийских государств не горят желанием отправлять свои войска на Украину, понимая последствия этих действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В реальности же никто, кроме Лондона и Парижа, имеется в виду прибалтийских русофобов. которые собрались в Париже, никто и не горит желанием посылать свои документы в состав корпуса натовских интервентов. Я думаю, потому что понимают, что с ними сделают", - сказала она в ходе брифинга.
"Судя по всему на встрече (коалиции желающих - ред.) не удалось добиться подвижек в вопросе отправки на Украину воинского контингента этих самых желающих", - подчеркнула Захарова.
Военные НАТО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На Украине боятся оккупации страны "коалицией желающих", заявили в подполье
Вчера, 04:49
 
