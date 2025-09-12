https://ria.ru/20250912/vstrecha-2041414631.html

В МИД прокомментировали встречу "коалиции желающих" в Париже

В МИД прокомментировали встречу "коалиции желающих" в Париже

В МИД прокомментировали встречу "коалиции желающих" в Париже

12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никакие страны, кроме Великобритании, Франции и прибалтийских государств не горят желанием отправлять свои войска на Украину, понимая последствия этих действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В реальности же никто, кроме Лондона и Парижа, имеется в виду прибалтийских русофобов. которые собрались в Париже, никто и не горит желанием посылать свои документы в состав корпуса натовских интервентов. Я думаю, потому что понимают, что с ними сделают", - сказала она в ходе брифинга."Судя по всему на встрече (коалиции желающих - ред.) не удалось добиться подвижек в вопросе отправки на Украину воинского контингента этих самых желающих", - подчеркнула Захарова.

