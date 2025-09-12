Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукт, который может снижать уровень холестерина - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 12.09.2025 (обновлено: 10:26 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/vrach-2041340096.html
Врач назвала продукт, который может снижать уровень холестерина
Врач назвала продукт, который может снижать уровень холестерина - РИА Новости, 12.09.2025
Врач назвала продукт, который может снижать уровень холестерина
Виноград является источником полифенолов - антиоксидантов, способных снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T03:11:00+03:00
2025-09-12T10:26:00+03:00
людмила сухорукова
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041384327_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_5e512e671cce664b54ed163ef22616f1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Виноград является источником полифенолов - антиоксидантов, способных снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. "В составе винограда присутствуют антиоксиданты под названием "полифенолы". Они обладают свойством снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза. Также этот антиоксидант благотворно сказывается на работе сердечной мышцы", - сказала Сухорукова. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, в винограде содержится другое полезное вещество – ресвератрол, который, попадая в организм, укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, тем самым предотвращая рост давления. "В ягодах также содержатся флавоноиды, которые предотвращают образование сгустков крови, особенно важным флавоноидом для организма считается рутин. Это вещество предупреждает образование тромбов в сосудах, тем самым минимизирует риски инсульта или инфаркта", - рассказала Сухорукова.
https://ria.ru/20250704/alkogol-2027306473.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041384327_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a084a2f2c10a0f12283464570c743f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
людмила сухорукова, общество, россия
Людмила Сухорукова, Общество, Россия
Врач назвала продукт, который может снижать уровень холестерина

Гастроэнтеролог Сухорукова: виноград снижает уровень плохого холестерина

© Getty Images / Atlantide PhototravelВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Atlantide Phototravel
Виноград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Виноград является источником полифенолов - антиоксидантов, способных снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.
"В составе винограда присутствуют антиоксиданты под названием "полифенолы". Они обладают свойством снижать уровень плохого холестерина и уменьшать риски возникновения атеросклероза. Также этот антиоксидант благотворно сказывается на работе сердечной мышцы", - сказала Сухорукова.
Кроме того, по словам гастроэнтеролога, в винограде содержится другое полезное вещество – ресвератрол, который, попадая в организм, укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, тем самым предотвращая рост давления.
"В ягодах также содержатся флавоноиды, которые предотвращают образование сгустков крови, особенно важным флавоноидом для организма считается рутин. Это вещество предупреждает образование тромбов в сосудах, тем самым минимизирует риски инсульта или инфаркта", - рассказала Сухорукова.
Алкоголь - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Нарколог рассказал о жутком синдроме из-за злоупотребления алкоголем
4 июля, 21:06
 
Людмила СухоруковаОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала