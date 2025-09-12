https://ria.ru/20250912/voennye-2041429368.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 435 военных ВСУ, 57 автомобилей, 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 57 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

