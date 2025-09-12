https://ria.ru/20250912/voennye-2041429368.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 12.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 435 военных ВСУ, 57 автомобилей, 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:53:00+03:00
2025-09-12T12:53:00+03:00
2025-09-12T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 435 военных ВСУ, 57 автомобилей, 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 57 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 435 военных в зоне действия группировки "Днепр"